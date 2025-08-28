पवन सिंह ने खुलेआम स्टेज पर एक्ट्रेस संग की ऐसी हरकत; मच गया बवाल, देखें वीडियो

Pawan Singh Latest Viral Video: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार मामला उनके किसी गाने या फिल्म का नहीं, बल्कि एक लाइव स्टेज का है, जहां उनके एक कथित आपत्तिजनक व्यवहार ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है।
एक वायरल वीडियो में पवन सिंह को एक हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ ऐसी हरकत करते देखा गया, जिसे दर्शकों और नेटीजेंस ने अनुचित करार दिया। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भोजपुरी सुपर स्टार (Pawan Singh) का नाम ट्रेंड कर रहा है, और लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, और कैसे शुरू हुआ यह विवाद? आइए, जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी।
ताजा जानकारी के मुताबिक, वायरल हो रहा है यह वीडियो 'सइयां सेवा करे' गाने के रिलीज इवेंट का है। जिसे बीते कल ही रिलीज किया गया था। इस गाने को पवन सिंह ने खुद गाय है, और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ जबरदस्त ठुमके लगाए हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है, सॉन्ग रिलीज इवेंट में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव दर्शकों से कुछ कह रही हैं, इतने में एक्टर उनकी कमर की तरफ देखते हुए कुछ हटाने या साफ करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक्ट्रेस… देखें वीडियो-
वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पवन सिंह की इस हरकत पर कुछ यूजर्स भड़क गए हैं। एक ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, “पवन सिंह को तुरंत अरेस्ट करो।”
एक और यूजर ने लिखा, “पवन सिंह का हालिया कृत्य वाकई शर्मनाक है। ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है।”
एक ने तो ये तक लिख दिया कि पौआ स्टार पवन सिंह लाइव स्टेज पर … की कोसिस करते हुए।