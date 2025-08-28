पवन सिंह ने खुलेआम स्टेज पर एक्ट्रेस संग की ऐसी हरकत; मच गया बवाल, देखें वीडियो

एक वायरल वीडियो में पवन सिंह को एक हरियाणवी एक्ट्रेस के साथ ऐसी हरकत करते देखा गया, जिसे दर्शकों और नेटीजेंस ने अनुचित करार दिया। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भोजपुरी सुपर स्टार (Pawan Singh) का नाम ट्रेंड कर रहा है, और लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, और कैसे शुरू हुआ यह विवाद? आइए, जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी।