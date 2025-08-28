‘गंगनम स्टाइल’ फेम सिंगर PSY पर सनसनीखेज आरोप: केस दर्ज, फैंस हैरान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सियोल के एक जनरल अस्पताल से PSY को 2022 से Xanax (एंग्जाइटी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा) और Stilnox (अनिद्रा के लिए दी जाने वाली दवा) जैसी दवाएं मिल रही थीं। ये दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर और उनकी देखरेख में दी जाती हैं। ऐसे में मशहूर गायक पर आरोप है कि उनका मैनेजर उनके लिए ये दवाएं बिना उचित प्रक्रिया के लेता था, जिसे मेडिकल सर्विस एक्ट का उल्लंघन माना गया। सियोल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और PSY के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की।