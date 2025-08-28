‘गंगनम स्टाइल’ फेम सिंगर PSY पर सनसनीखेज आरोप: केस दर्ज, फैंस हैरान

Gangnam Style Singer PSY Controversy: साउथ कोरिया के सुपरस्टार और ‘गंगनम स्टाइल’ फेम सिंगर PSY एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका संगीत या डांस नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज विवाद है। सियोल पुलिस ने PSY के खिलाफ मेडिकल सर्विस एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस खबर ने उनके करोड़ों फैंस को सदमे में डाल दिया है, और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सियोल के एक जनरल अस्पताल से PSY को 2022 से Xanax (एंग्जाइटी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा) और Stilnox (अनिद्रा के लिए दी जाने वाली दवा) जैसी दवाएं मिल रही थीं। ये दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर और उनकी देखरेख में दी जाती हैं। ऐसे में मशहूर गायक पर आरोप है कि उनका मैनेजर उनके लिए ये दवाएं बिना उचित प्रक्रिया के लेता था, जिसे मेडिकल सर्विस एक्ट का उल्लंघन माना गया। सियोल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और PSY के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की।
विवाद के सामने आने के बाद PSY की एजेंसी पी-नेशन (P NATION) ने 28 अगस्त, 2025 को एक आधिकारिक बयान जारी किया। एजेंसी ने स्वीकार किया कि दवाएं लेने की प्रक्रिया में गलती हुई थी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि PSY ने ये दवाएं अपने क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह पर ली थीं।
यही नहीं बयान में आगे यह भी कहा गया कि PSY को लंबे समय से नींद की समस्या है, और वे हमेशा डॉक्टर की देखरेख में दवाएं लेते रहे हैं। हालांकि, उनके मैनेजर द्वारा दवाएं मंगवाने की प्रक्रिया में अनजाने में गलती हुई, जिसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं।
PSY ने भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और कहा, “मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सजग रहा हूं और कभी भी गलत इरादे से कुछ नहीं किया। मेरी एजेंसी और मैं इस मामले में पूरी तरह सहयोग करेंगे।”
सियोल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो PSY को जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, उनकी एजेंसी और उनके द्वारा दी गई सफाई को देखते हुए, कई लोग मानते हैं कि यह मामला जल्द ही सुलझ सकता है।
PSY के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पसंदीदा सिंगर इस विवाद से जल्द उबर जाएगा और फिर से अपने संगीत और डांस से दुनिया को थिरकने पर मजबूर करेगा। तब तक, यह मामला मनोरंजन और मेडिकल नियमों को लेकर बहस को हवा दे रहा है।
PSY ने 2012 में ‘गंगनम स्टाइल’ के साथ यूट्यूब पर इतिहास रच दिया था। यह गाना न केवल वैश्विक हिट बना, बल्कि इसने यूट्यूब के व्यू काउंटर को भी ‘तोड़’ दिया था, जिसके बाद प्लेटफॉर्म को अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ा। उनके अनोखे डांस मूव्स और हास्य से भरे वीडियो ने उन्हें दुनिया भर में एक आइकन बना दिया।