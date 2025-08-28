Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

इतने साल बीत गए लेकिन नहीं जानते ये बात! कौन है वो सुपरस्टार जिसने बदल दिया था Bollywood का नियम

Bollywood Kissa: कौन है वो सुपरस्टार, जिसने अवॉर्ड शो डांस के लिए पैसे मांगे थे? उसने ही अवॉर्ड शो में पेड डांस का चलन शुरू किया, चलिए बॉलीवुड में क्रांति लाने वाले इस स्टार के बारे में जानते हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 28, 2025

salman khan
सलमान खान की स्टेज की तस्वीर (फोटो सोर्स: कलर्स)

Bollywood Kissa: बॉलीवुड के अवॉर्ड शो अपनी चमक-धमक और सितारों की शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शो में डांस के लिए पैसे लेने की शुरुआत किस सुपरस्टार ने की थी? इस सितारे ने न सिर्फ बॉलीवुड में एक नया चलन शुरू किया, बल्कि अवॉर्ड शो को एक बड़े बिजनेस मॉडल में बदल दिया। आइए, जानते हैं उस स्टार की कहानी, जिसने अवॉर्ड फंक्शंस में पेड परफॉर्मेंस की क्रांति ला दी।

सलमान ने परफॉर्म करने के लिए 5 गुना फीस

ये भी पढ़ें

10 साल पहले ऐसी दिखती थी सुष्मिता सेन की बेटी, 16 साल की उम्र में अब ढाह रही हैं कहर
बॉलीवुड
Sushmita daughter sen alisha birthday

एक इंटरव्यू में सलमान खान (Salman Khan) ने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का मजेदार पुराना किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया और कहा गया कि अवॉर्ड (Award) उनका पक्का है। लेकिन अवॉर्ड जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) को मिल गया। इस बात से नाराज सलमान (Salman Khan) ने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। तब फिल्मफेयर के एडिटर ने उन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देने का ऑफर दिया, बशर्ते वे ये बात किसी से न बताएं। मगर सलमान ने यह सीक्रेट अपने एक दोस्त को बता दिया और उसे भी अपनी फीस मांगने की सलाह दी। बस, यहीं से अवॉर्ड शो में एक्टर्स को परफॉर्मेंस के लिए पैसे देने की शुरुआत हो गई।

कौन था वो दोस्त?

एक टीवी शो में मशहूर निर्देशक साजिद खान और अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने खुलकर उस सुपरस्टार के बारे में बात की, जिसने अवॉर्ड शो में पैसे लेकर डांस करने का ट्रेंड शुरू किया। साजिद ने अनिल से पूछा, “क्या आपको पता है वो स्टार कौन है, जिसने अवॉर्ड फंक्शन में पेड परफॉर्मेंस की शुरुआत की?” अनिल ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि जी हां उनका नाम है सलमान खान।

साजिद ने हामी भरते हुए कहा, “बिल्कुल सही बोले आप, सलमान ने ही अवॉर्ड शो वालों से साफ कह दिया था कि मैं एक्टर हूं, परफॉर्म करने के लिए पैसे लूंगा, फ्री में थोड़े न नाचूंगा।

इस दौरान अनिल (Anil Kapoor) ने भी एक मजेदार किस्सा भी सुनाया साजिद खान को सुनाया। उन्होंने बताया कि एक अवॉर्ड फंक्शन में मेरी मुलाकात सलमान और शाहरुख (Salman-Shahrukh) से हुई। सलमान ने मुझसे पूछा, 'तुमने कितने पैसे लिए?' मैंने कहा, 'भाई, मैंने तो कुछ नहीं लिया।' ये सुनकर सलमान हंसने लगे और बोले, 'हमने तो इस परफॉर्मेंस के लिए फीस चार्ज की है।’
बता दें वो दोस्त और कोई नहीं अनिल कपूर ही थे। बॉलीवुड में अनिल और सलमान की दोस्ती जय-वीरू के जैसी है।

ये भी पढ़ें

‘Bigg Boss 19’ में Gaurav Khanna हुए इमोशनल, जताई बच्चे की ख्वाहिश, कहा- पत्नी की सोच है अलग…
TV न्यूज
'Bigg Boss 19' में Gaurav Khanna हुए इमोशनल, जताई बच्चे की ख्वाहिश, कहा- पत्नी की सोच है अलग...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Anil Kapoor

अनिल कपूर

सलमान खान

Published on:

28 Aug 2025 03:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इतने साल बीत गए लेकिन नहीं जानते ये बात! कौन है वो सुपरस्टार जिसने बदल दिया था Bollywood का नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.