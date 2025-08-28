इतने साल बीत गए लेकिन नहीं जानते ये बात! कौन है वो सुपरस्टार जिसने बदल दिया था Bollywood का नियम

Bollywood Kissa: बॉलीवुड के अवॉर्ड शो अपनी चमक-धमक और सितारों की शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शो में डांस के लिए पैसे लेने की शुरुआत किस सुपरस्टार ने की थी? इस सितारे ने न सिर्फ बॉलीवुड में एक नया चलन शुरू किया, बल्कि अवॉर्ड शो को एक बड़े बिजनेस मॉडल में बदल दिया। आइए, जानते हैं उस स्टार की कहानी, जिसने अवॉर्ड फंक्शंस में पेड परफॉर्मेंस की क्रांति ला दी।
एक इंटरव्यू में सलमान खान (Salman Khan) ने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का मजेदार पुराना किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया और कहा गया कि अवॉर्ड (Award) उनका पक्का है। लेकिन अवॉर्ड जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) को मिल गया। इस बात से नाराज सलमान (Salman Khan) ने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। तब फिल्मफेयर के एडिटर ने उन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देने का ऑफर दिया, बशर्ते वे ये बात किसी से न बताएं। मगर सलमान ने यह सीक्रेट अपने एक दोस्त को बता दिया और उसे भी अपनी फीस मांगने की सलाह दी। बस, यहीं से अवॉर्ड शो में एक्टर्स को परफॉर्मेंस के लिए पैसे देने की शुरुआत हो गई।
एक टीवी शो में मशहूर निर्देशक साजिद खान और अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने खुलकर उस सुपरस्टार के बारे में बात की, जिसने अवॉर्ड शो में पैसे लेकर डांस करने का ट्रेंड शुरू किया। साजिद ने अनिल से पूछा, “क्या आपको पता है वो स्टार कौन है, जिसने अवॉर्ड फंक्शन में पेड परफॉर्मेंस की शुरुआत की?” अनिल ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि जी हां उनका नाम है सलमान खान।
साजिद ने हामी भरते हुए कहा, “बिल्कुल सही बोले आप, सलमान ने ही अवॉर्ड शो वालों से साफ कह दिया था कि मैं एक्टर हूं, परफॉर्म करने के लिए पैसे लूंगा, फ्री में थोड़े न नाचूंगा।
इस दौरान अनिल (Anil Kapoor) ने भी एक मजेदार किस्सा भी सुनाया साजिद खान को सुनाया। उन्होंने बताया कि एक अवॉर्ड फंक्शन में मेरी मुलाकात सलमान और शाहरुख (Salman-Shahrukh) से हुई। सलमान ने मुझसे पूछा, 'तुमने कितने पैसे लिए?' मैंने कहा, 'भाई, मैंने तो कुछ नहीं लिया।' ये सुनकर सलमान हंसने लगे और बोले, 'हमने तो इस परफॉर्मेंस के लिए फीस चार्ज की है।’
बता दें वो दोस्त और कोई नहीं अनिल कपूर ही थे। बॉलीवुड में अनिल और सलमान की दोस्ती जय-वीरू के जैसी है।