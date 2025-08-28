इतने साल बीत गए लेकिन नहीं जानते ये बात! कौन है वो सुपरस्टार जिसने बदल दिया था Bollywood का नियम

एक इंटरव्यू में सलमान खान (Salman Khan) ने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का मजेदार पुराना किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया और कहा गया कि अवॉर्ड (Award) उनका पक्का है। लेकिन अवॉर्ड जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) को मिल गया। इस बात से नाराज सलमान (Salman Khan) ने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। तब फिल्मफेयर के एडिटर ने उन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे देने का ऑफर दिया, बशर्ते वे ये बात किसी से न बताएं। मगर सलमान ने यह सीक्रेट अपने एक दोस्त को बता दिया और उसे भी अपनी फीस मांगने की सलाह दी। बस, यहीं से अवॉर्ड शो में एक्टर्स को परफॉर्मेंस के लिए पैसे देने की शुरुआत हो गई।