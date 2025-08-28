'Bigg Boss 19' में Gaurav Khanna हुए इमोशनल, जताई बच्चे की ख्वाहिश, कहा- पत्नी की सोच है अलग...

गौरव खन्ना ने इमोशनल होकर बताया कि वो पिता बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आकांक्षा की सोच इस बारे में अलग है। गौरव ने कहा, "बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं दिन भर काम करता हूं और अगर मेरी पत्नी भी नौकरी करने लगे, तो बच्चे को किसी और की देखभाल में छोड़ना ठीक नहीं लगेगा।" इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि उनकी पत्नी अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और बच्चे की जिम्मेदारी उन्हें बांध देगी। गौरव ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी की बात को समझा और उनका साथ दिया। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि बच्चे नहीं करेंगे और भविष्य में इस बारे में सोच सकते हैं।