'Bigg Boss 19' में Gaurav Khanna हुए इमोशनल, जताई बच्चे की ख्वाहिश, कहा- पत्नी की सोच है अलग...

Gaurav Khanna got emotional: 'बिग बॉस 19' के घर में नॉमिनेशन प्रक्रिया के बाद से ही कंटेस्टेंट्स खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। हालिया एपिसोड में 'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। गौरव खन्ना कंटेस्टेंट मृदुल से बातचीत करते हुए परिवार शुरू करने की अपनी इच्छा जाहिर करते नजर आए।
गौरव खन्ना ने इमोशनल होकर बताया कि वो पिता बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आकांक्षा की सोच इस बारे में अलग है। गौरव ने कहा, "बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं दिन भर काम करता हूं और अगर मेरी पत्नी भी नौकरी करने लगे, तो बच्चे को किसी और की देखभाल में छोड़ना ठीक नहीं लगेगा।" इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि उनकी पत्नी अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं और बच्चे की जिम्मेदारी उन्हें बांध देगी। गौरव ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी की बात को समझा और उनका साथ दिया। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई कसम नहीं खाई है कि बच्चे नहीं करेंगे और भविष्य में इस बारे में सोच सकते हैं।
बता दें कि गौरव खन्ना ने 2016 में आकांक्षा चमोला से शादी की थी। आकांक्षा भी एक फेमस टीवी एक्ट्रेस और डांसर हैं। वो यूट्यूब चैनल पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 3.2 लाख फॉलोअर्स हैं। साथ ही गौरव की वाइफ आकांक्षा ने कई हिट सीरियल्स में काम भी किया है, जिसमें 'स्वरागिनी', 'भूतू', 'कैन यू सी मी' और 'कैसे मुझे तुम मिल गए' जैसे कई सीरियल्स शामिल हैं।
इसके अलावा 'बिग बॉस 19' के घर में कामों को लेकर भी कंटेस्टेंट्स के बीच बहस देखने को मिली। बर्तन धोते-धोते थके गौरव ने जब मदद मांगी, अब दाल की एक कटोरी को लेकर नेहल ने गौरव पर ज्यादा दाल खाने का आरोप लगाया, जिसके बाद जीशान, नेहल और अमाल के बीच तीखी बहस छिड़ गई है।