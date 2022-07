'का चल्लो है?... Deepesh Bhan को ऐसे मिला था Bhabi Ji Ghar Par Hai में 'मलखान' का रोल

'भाबीजी घर पर हैं' में ‘मलखान’ का रोल निभाने वाले Deepesh Bhan के निधन की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। Deepesh Bhan मंझे हुए कलाकारों में से एक थे। एक्टर शुक्रवार को क्रिकेट खेलते हुए गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस खबर से फैंस बुरी तरह से टूट गए।

'भाबीजी घर पर हैं' ने दीपेश भान खूब पॉपुलैरिटी दिलाई थी। टिल्लू, टीका और मलखान की ये तिकड़ी जब भी शो में आती थी तो दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान ला देती थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें इस सीरियल में काम कैसे मिल था। एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें ये रोल कैसे मिला था। इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें 'भाबीजी घर पर हैं' शो कैसे ऑफर हुआ था। एक्टर ने बताया था कि दिल्ली में थियटर के दिनों में उन्होंने ब्रज भाषा सीखी थी। इसका लाभ उन्हें 'भाबीजी घर पर हैं' के ऑडिशन के दौरान मिला।

how Deepesh Bhan got the role of 'Malkhan' in Bhabi Ji Ghar Par Hai