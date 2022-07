Bigg Boss 16 पर गहराए संकट के बादल, शो शुरू होने से पहले ही आई ये बड़ी परेशानी

रियलिटी शोज की बात हो और सलमान खान के शो बिग बॉस का नाम न आए ऐसा भला हो सकता है। इस शो के 15 सीजन आ चुके हैं, लेकिन इसका क्रेज आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। फैंस को हर साल इस शो का बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस शो से जुड़ी हर अपडेप पर नजर रखते हैं। अब शो को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है जो आपका दिल दुखा सकती है।

Published: July 07, 2022 11:05:48 am

खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस के सीजन 16 को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल इस साल 'खतरों के खिलाड़ी (Khatron Ke Khiladi)' का 12वां सीजन लंबा खिंचने वाला है, इसके बाद चैनल पर डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' प्रसारित किया जाएगा। लगातार आने वाले इन शो के कारण फैन्स भी यह मानने लगे हैं कि बिग बॉस का 16वां सीजन नवंबर 2022 तक स्थगित हो सकता है। हालांकि अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका पता तो बाद में ही लग सकेगा।

