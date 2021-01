सीरियल Ishq Mein Marjawan 2 के इंटीमेट सीन्स ने इंटरनेट पर मचाई खलबली, हेली और राहुल को इतना पास देखकर फैंस के उड़े होश

नई दिल्ली | टीवी का बेहद पॉपुलर शो इश्क में मरजावां 2 (Ishq Mein Marjawan 2) इन दिनों खूब सुर्खियां बंटोर रहा है। सीरियल में लीड रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस हेली शाह (Helly Shah) और एक्टर राहुल सुधीर की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है। रिसेन्टली मेकर्स ने दोनों के बीच जबरदस्त इंटीमेट सीन्स शूट किए हैं। सोशल मीडिया पर हेली और राहुल के बीच हद से ज्यादा इंटीमेट सीन्स फैंस की सांसे धम सी गई हैं। ट्विटर पर इन प्यार भरे सीन्स को लेकर मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ लोग रिद्धिमा और वंश की केमेस्ट्री को शानदार बता रहे हैं तो वहीं कई उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर अपने विचार साझा कर रहे हैं।

इश्क में मरजावां 2 सीरियलल में वंश को रिद्धिमा की साड़ी बांधते हुए दिखाया जाता है। इस दौरान दोनों इंटेस आई-लॉक सीन भी देते हैं। वहीं रिद्धिमा के चेहरे पर आ रहे बाल को भी वंश बड़े ही रोमांटिक अंदाज में हटाते हैं। रिद्धिमा के ब्लाऊज को जब वंश बांधते हैं तो इस सीन में फैंस भी शर्मा गए हैं। सीरियल में इन दिनों वंश और रिद्धिमा की शादी के रिसेप्शन का सीक्वेंस चल रहा है। एक यूजर ने सीरियल के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर यहां तक लिख दिया- ये सीन बहुत हॉट है। मेरा ठरकी माइंड जाग गया है।

एक यूजर ने लिखा- इन दोनों की केमेस्ट्री आग है। मेरे पास शब्द नहीं हैं।

सीरियल में रिद्धिमा और वंश के ऑनस्क्रीम इंटिमेट सीन देखकर फैंस लगातार कई ट्वीट कर रहे हैं।

Someone get me a husband like Vansh, he's setting the bar high! Everything about this scene stole my heart! The way Riddhima was looking at him, this is our Riddhima. Our girl is back! @ColorsTV #IshqMeinMarjawan2 #RiAnsh pic.twitter.com/5wccCquysT — Multifandom (@multifandomme) January 29, 2021