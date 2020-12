अली गोनी को पसंद करने लगी हैं निक्की तंबोली, जान कुमार सानू ने कही ये बात

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आए दिन कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अब शो में लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। हाल ही में निक्की तंबोली ने अली गोनी के लिए अपनी दिल की बात कही। उन्होंने राखी को बताया कि वह अली को पसंद करती हैं। अब इस पर जान कुमार सानू का रिएक्शन सामने आया है।

अली और निक्की की दोस्ती

जब जान कुमार सानू घर के अंदर थे तो उनके और निक्की के बीच काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी। उन्होंने निक्की के लिए अपने प्यार का इजहार तक किया था। लेकिन उनके शो से निकलने के बाद निक्की और अली के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ऐसे में अब न्यूज वेबसाइट से बातचीत में जान ने कहा, 'निक्की गेमर माइंड है। मुझे वाकई नहीं पता है कि अली के लिए उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं या नहीं। मैं बिग बॉस के घर में नहीं हूं इसलिए मैं भी उतना ही देख पा रहा हूं जितना आप देख रहे हैं।'

जान ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि निक्की पहले दिन से ही अली के प्यार में है। ये अच्छी बात है अगर उसे अली के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन अगर यह खेल के लिए है तो और भी अच्छा है। इससे निक्की को गेम में आगे जाने में मदद मिलेगी। मैं नहीं जानता कि उसकी कितनी बातें सच और झूठ हैं। मैं भी अब एक दर्शक हूं और दर्शकों की तरह मैं भी कंफ्यूज हूं।

राखी से कही दिल की बात

बता दें कि हाल ही में निक्की ने अली को लेकर अपनी दिल की बात राखी से कही थी। वह कहती हैं कि अली और जैस्मीन सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। वह आगे कहती हैं, 'मुझे अली वाकई पसंद है। अगर वो कभी पूछेगा कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरा जवाब हां होगा।' इसके बाद राखी ने निक्की को कहा कि अली से बैठ कर इस बारे में बात कर। जिसपर निक्की का कहना था कि उन्हें शर्म आती है।

