जैस्मिन भसीन की मां हुईं कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर बयां किया अपना दर्द

नई दिल्ली। महामारी कोरोना के चलते देश की हालत बद से बदतर हो चली है। मरीजों के लिए अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। महामारी के आगे आम से लेकर खास तक सभी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने भी अपना दर्द बयां किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां के कोरोना संक्रमित होने पर उनके लिए बेड का इंतजाम करना उनके लिए मुश्किल हो गया था।

Disappointed and heartbroken.Everyday deaths, people on streets trying to find beds and oxygen. My own mother was in the same situation two days back where finding a bed was a task. My old father was running around to find medical care for her, many are going through same .