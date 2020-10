'Bigg Boss 14' के घर में हुई जैस्मिन भसीन की खतरनाक एंट्री, हिना ने काटे बाल, सिद्धार्थ ने फोड़ी सिर पर बोतल

नई दिल्ली। आखिरकार टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 14 की शुरूआत हो चुकी है। 3 अक्टूबर यानी कि शनिवार की रात नौ बजे शो का पहला एपिसोड ग्रैंड प्रीमियर टेलिकास्ट किया गया है। जिसमें कंटेस्टेंट की एंट्री दिखाई गई। बिग बॉस 14 के घर में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन की भी एंट्री हो चुकी है। घर में जाने से पहले जैस्मिन शो के होस्ट सलमान खान से मिली। जहां उन्होंने घर में कम गुस्सा करने की बात कही। लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस घर में घुसी उनके पहले ही टास्क में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सबके होश उड़ गए।

The seniors were very mean to #JasminBhasin! 🙊😂



Sucha sport this cutie. ♥️ One of my favs already. 😍#KingSidharthShuklaIsBack #GauaharinBB14#BiggBoss14#BB14 pic.twitter.com/2nyeURZiRG