भारत के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर नए कॅामेडी शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' के साथ टीवी पर वापसी कर रहे हैं। उनके शो से जुड़ी खबरें इन दिनों सु्र्खियां बटोर रही है। इसी के साथ लोगों के मन में बार-बार एक सवाल आ रहा था कि क्या इस शो में उनके साथ सुनील ग्रोवर भी वापसी करेंगे ? लेकिन इस बात को लेकर सुनील ने एक ट्वीट के जरिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस शो के लिए कोई कॉल नहीं आया। जिस पर हाल में कपिल ने एक ट्वीट जारी कर कहा कि 100 बार कॅाल किया लेकिन सुनील नहीं आए।

और अब कपिल के जवाब पर सुनील ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा...

''मैं एक साल तक नहीं बोला क्योंकि आप की बदतमीजी सामने आती, ताकि आपकी गरिमा बनी रहे। बहुत अच्छा काम किया है हमने साथ। अभी भी फालतू नहीं बोलूंगा। ध्यान से पढ़ो। मैंने इस शो की बात की है ना कि पिछले शो की… और तुम बेहतर कॉमेडियन हो यह सब जानते हैं, लेकिन मैं जितना कुछ जानता हूं उसके साथ कोशिश करना जारी रखूंगा। ख्याल रखो। किडनी 2 और लिवर 1 ही होता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एक बार फिर से कहूंगा मुझे इस शो के लिए ऑफर नहीं किया गया है। नए शो के लिए आपको शुभकामनाएं। विशेज एंड लव।''

कपिल ने सुनील ग्रोवर के ट्वीट का दिया जवाब

कपिल ने सुनील को ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था, 'सुनील भाई मैंने आपको 100 बार फोन किया, दो बार आपके घर गया। लेकिन इवेंट में बिजी होने की वजह से आप कभी नहीं मिले। अच्छा होगा भाई कि आप यह अफवाह नहीं फैलाएं कि मैंने आपको फोन नहीं किया।'

कपिल ने कहा कि तकलीफ होती है जब आप किसी के प्रति अपना प्यार दिखाओ और वो लगातार नजरंदाज करे। साथ ही आपके नाम पर अपना फेम कमाना चाहे। उन्हें बोलना था तो एक साल बाद क्यों बात कर रहे हैं। अच्छा होता पहले बोलते।

Paji I called u more then 100 times n came to ur house to meet u twice .. every time u were out for some show n all .. pls don’t spread rumors that I didn’t call u.