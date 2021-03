जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कपिल शर्मा के फैन ने बताई अपनी ख्वाहिश, कॉमेडियन ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली | सबके चहेते और टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों घर पर आराम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले वो व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दिए थे। जहां कपिल शर्मा के फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, वहीं उनका एक फैन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कपिल का ये बड़ा फैन उनसे मिलने का इंतजार कर रहा है। इस बात को बीमार बेटे की मां ने कपिल तक पहुंचाया है जिसका कॉमेडियन ने शानदार जवाब दिया है। कपिल का ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कपिल के फैन ने अस्पताल से बताई अपनी इच्छा

कपिल शर्मा की फैन फॉलोइंग सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी खूब है। उनके फैंस देश के हर कोने में मौजूद हैं। ऐसा ही कपिल का एक फैन किडनी की बीमारी से जूझ रहा है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इसी बीच बीमार फैन की मां ने एक ट्वीट के जरिए अपने बेटे की इच्छा कपिल तक पहुंचाई है। Ketto नाम के पेज की तरफ से ट्वीट किया बीमार बेटे और मां की तस्वीर साझा की गई है। ट्वीट कर लिखा गया है- मेरा बड़ा बेटा क्रोनिक किडनी की बीमारी से पीड़ित है। वो केवल 19 साल का है और हर रोज मर रहा है। वो चाहता है कि जल्द ठीक हो जाए और अपने फेवरेट कॉमेडियन से मिले।

ये भी पढ़े- Sunil Grover के किचन में घुसा बंदर, लेकर भाग गया ये सामान.. मना करते रह गए कॉमेडियन

Get well soon, God bless 🙏 also let me recover my injury, we will meet soon 🤗 https://t.co/KwVg8t7eSN