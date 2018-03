स्टार कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा ने आखिरकार टीवी पर वापसी कर ही ली। 7 महीने का लंबा ब्रेक लेने के बाद वह अपना नया शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' के साथ एक बार फिर लौटे हैं। लेकिन सोनी टीवी पर आने वाले उनके शो से फैंस खुश नजर नहीं आ रहे हैं। फैंस पुरानी टीम को एक बार फिर शो में वापस देखना चाहते है। फैंस ही नहीं बल्कि अब खुद कपिल भी अपनी पुरानी टीम को मिस करते नजर आ रहे हैं। कपिल ने अपनी पुरानी टीम की एक फोटो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है।

फोटो में दिखी पुरनी टीम:

बता दें कि यह फोटो फिल्म 'Ok Jaanu' के प्रमोशन के लिए आए श्रृद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर के साथ की है। इस फोटो में श्रृद्धा, आदित्य के अलावा सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर भी नजर आ रहे हैं। इस फोटो के देखकर साफ पता चल रहा है कि कपिल अपनी पुरानी टीम को मिस कर रहे हैं।

Entertainment is back ..all the best Kapil @KapilSharmaK9 👍May u Rock wit family times..🌟✨⭐️@SonyTV