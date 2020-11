Kapil Sharma ने घटाया 11 किलो वजन, वेबसीरीज के लिए फिटनेस पर दे रहे हैं पूरा ध्यान.. देखिए वीडियो

नई दिल्ली | टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) के स्टार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अक्सर अपने वजन को लेकर बाते करते रहते हैं। शो के सेट पर आने वाले बॉलीवुड स्टार्स भी कई बार कपिल के वजन को लेकर चिढ़ा चुके हैं। हालांकि अब कपिल ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जब से द कपिल शर्मा शो की शूटिंग शुरू हुई है तब से अब तक कपिल ने 11 किलो वजन घटा लिया है। इस बात का खुलासा खुद कपिल ने हाल ही में एक वीडियो में किया।

Watch me tonight in the Kapil Sharma show....Diwali Special episode from 9:30pm onwards on Sony TV.🪔❤️🎉 @SonyTV @KapilSharmaK9 @kapilsharmashow #Diwali #Episode #Sunday #Vibes pic.twitter.com/GTAufKQFhQ

बीते एपिसोड में कपिल शर्मा शो के सेट पर गोविंदा (Govinda) पहुंचे थे। जिनके सामने बातों-बातों में कपिल ने बताय कि उन्होंने 11 किलो वजन घटा लिया है। वीडियो में कपिल बताते नजर आए कि पहले उनका वजन 92 किलो था अब उन्होंने 81 किलो कर लिया है। कपिल ने हंसी मजाक के दौरान ही अपनी फिटनेस का राज खोल दिया। कपिल और गोविंदा के डांस का शानदार वीडियो अर्चना पूरण सिंह ने सेट पर बनाया। वो अक्सर शो के सेट से वीडियो साझा करती रहती हैं।

Doesn't Matter How Busy You're Always Take Time For Your Health!!❤️



A Busy Day Started With Workout, Then Shooting for #TheKapilSharmaShow @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/VAu85syftS