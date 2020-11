Kashmera Shah का बदला हुआ ट्रांसफॉर्मेशन देख पति कृष्णाह अभिषेक बोले- घर में ही बिरियानी मिल जाए तो बाहर..

नई दिल्ली | एक्ट्रेस कश्‍मीरा शाह (Kashmera Shah) का हाल ही में हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। फैंस भी उनका ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान हैं। अब उनके इस बोल्ड लुक को देखकर पति कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) ने भी मजेदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कश्मीरा की तारीफ करेत हुए उन्हें बिरियानी बताया है। तो फैंस भी कृष्णा से कई सवाल पूछने लगे। कश्मीरा इन दिनों अपनी फिटनेस क लेकर खूब ध्यान दे रही हैं। कश्मीरा ने अपनी बोल्ड फोटोज के साथ शूट का वीडियो भी शेयर किया है। ऐसा लगता है कि वो फिर से फिल्मों में वापसी कर रही हैं।

कॉमेडियन कृष्‍णा अभिषेक (Krushna Abhishek) अपनी पत्नी कश्मीरा शाह के साथ कुछ वक्त द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में दिखाई दिए थे। इस दौरान भी कश्मीरा का मेकओवर देखकर फैंस हैरान हो गए थे। कश्मीरा कमाल की खूबसूरत नजर आ रही थीं। अब कृष्णा ने खुलेआम कश्मीरा को लेकर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कश्मीरा की फोटो शेयर करते हुए लिखा- जब आपको घर पर ही बिरियानी खाने को मिल जाए तो आप बाहर जाकर दाल मक्‍खनी क्‍यों खाएंगे ? मुझे तुम पर गर्व है कैश (कश्‍मीरा) कि तुमने फिर से अपने हॉट अंदाज में वापसी की है। कृष्णा ने #Kashisiback जैसा हैशटैग भी लगाया है।

कृष्णा द्वारा शेयर किए कश्मीरा की फोटो पर एक यूजर ने लिखा- चिकन या मटन। तो वहीं एक ने लिखा- कश्मीरा बिरियानी और आप रायता हो भाई। बता दें कि पहले कश्‍मीरा ने खुद भी अपनी ये तस्‍वीर साझा की थी। कश्‍मीरा की इस तस्‍वीर पर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं। कृष्‍णा और कश्‍मीरा नच बलिए में साथ नजर आ चुके हैं। वहीं कश्मीरा मरने भी दो यारों जैसी फिल्म को डायरेक्ट भी कर चुकी हैं।

Thank you @viralbhayani for your kind words. Love the appreciation @ojasrajani @rambherwaniweddings @tajsantacruzmumbai @kalyanikool_bitty @krushna30 @rishaabchauhaan @artisingh5 https://t.co/TAi7fuhu8y