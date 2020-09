Kaun Banega Crorepati 12: कोरोनावायरस के चलते 20 साल बदल गए केबीसी के नियम, नहीं मिलेगी ये लाइफलाइन

नई दिल्ली | कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 12 (Kaun Banega Crorepati 12) जल्द ही शुरू होने वाला है। इस साल कोविड-19 के चलते सभी टीवी सीरियल्स की शूटिंग कई महीनों तक बंद रही। लेकिन अब धीरे-धीरे सब पटरी पर आ रहा है। टीवी के पॉपुलर शोज भी शुरू हो रहे हैं, ऐसे में दर्शकों का उत्साह फिर से बढ़ने लगा है। कौन बनेगा करोड़पति की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है। 28 सितंबर से शुरू हो रहे इस शो के लिए इस बार नए नियम बनाए गए हैं। पिछले 20 सालों के नियमों को इस बार बदलने की प्लानिंग कर ली गई है। एक बार फिर से बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ही कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन होस्ट करते नजर आएंगे।

ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति के पुराने नियमों (KBC rules) को बदला जाएगा। कोरोना वायरस के चलते इस बार आपको ऑडियंस भी देखने को नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश अनुसार ही कौन बनेगा करोड़पति 12 की शूटिंग भी की जाएगी। गौरतलब हो कि शो में लाइफआइन के रूप में ऑडियंस पोल भी एक ऑप्शन दिया जाता था जो अब नहीं मिल पाएगा। ऐसे में इसकी जगह पर वीडियो ए फ्रेंड लाइफलाइन कंटेस्टेंट को दी जाएगी।

The makers of #KBC share a glimpse into the #KBCKiDuniya and tell us how they prepared to counter every setback with a strong comeback. #KBC12 starts from 28th September, Mon-Fri at 9 PM only on Sony TV.@SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/AzEtWzzIjz