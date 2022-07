Bigg Boss का हिस्सा बनने पर Kavita Kaushik को आज तक होता है पछतावा, कहा- 'सोचकर भी आ जाती है उल्टी'

कॉन्ट्रोवर्सी शो के नाम से चर्चित बिग बॉस जब भी आता है तहलका मचा देता है। बिग बॉस इतने सालों से लोकप्रिय शोज की लिस्ट में शुमार है। इस शो में कइयों के राज से पर्दा उठता है तो कइयों के हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। यहां कई नई कहानियां जन्म लेती हैं। ये शो कुछ के लिए वरदान तो कुछ के लिए अभिशाप बन जाता है।

एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) सलमान खान (Salman Khan) के शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के 14वें सीजन में नजर आई थीं। शो में इनका एक्स्पीरियंस बहुत ही खराब रहा था। शो का हिस्सा बनने का पछतावा आज तक कविता कौशिक को होता है। शो में कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री मारी थी। शो में एजाज खान के साथ उनकी लड़ाई काफी चर्चित रही थी। यहां तक कि रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला से भी उनकी बहस हो गई थी, जिसके चलते उनकी छवि काफी खराब हो गई थी।

