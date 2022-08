अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या किया कि लोग बोलने लगे 'अरे तुम समझते क्या हो खुद को'? जानें पूरा माजरा

'कौन बनेगा करोड़पति' की अब तक 13 किश्ते आ चुकी हैं। अब शो के 14वां सीजन का आगाज हो चुका है। वर्ष 2000 में इसका आरम्भ हुआ था। ये सफर आज तक कायम है और लोग इसपर खूब प्यार बरसाते हैं। कई सालों से इस शो को अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे हैं और इस बार भी मेकर्स ने इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी है। मंगलवार के एपिसोड में मुंबई के रहने वाले समित शर्मा हॉट सीट पर बैठे।

शो के दौरान एक्सर देखा गया है कि एपिसोड के बीच बीच में बिग बी अपनी निजी जिंदगी से जुड़े अनुभव भी साझा करते नजर आते हैं। ऐसा कुछ इस एपिसोड के दौरान हुआ उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें भद्दे कमेंट भी झेलने पड़े। शो के दौरान बिग बी ने समित शर्मा से पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और ये आपको कितना पसंद है? इसपर समित ने कहा कि जब भी उन्हें कोई नया आइडिया आता है, तभी वह इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। इसके बाद बिग बी ने बताया कि वो सोशल मीडिया से कैसे रूबरू हुए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि कुछ सालों पहले मैंने भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना और लोगों से पूछा, यह क्या है?



लोगों ने बताया कि आप जो लिखते हैं, वह छप जाता है। बस हमने शुरुआत की। धीरे-धीरे लिखना शुरू किया। फिर मैंने कुछ फोटोज पोस्ट कीं और मन की बात लिखी जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने भद्दे कॉमेंट्स किए और खरी खोटी सुनाई। मुझे ये सब अजीब लगा। लोगों ने यहां तक लिखा कि अरे, तुम समझते क्या हो खुद को अमिताभ बच्चन हो तो? यह क्या लिख दिया तुमने? बस उस दिन के बाद मैं चीजें बहुत सोच समझकर पोस्ट करता हूं। यहां 'केबीसी' की शूटिंग से छुट्टी मिलेगी तो जाऊंगा और लिखूंगा।

