Khatron Ke Khiladi 12: रोहित शेट्टी से हुई बड़ी चूक, अनजाने में बोल गए शो के विनर का नाम!

रोहित शेट्टी के शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' (Khatron Ke Khiladi 12) की शूटिंग शुरू हो गई है। सभी खिलाड़ी केपटाउन पहुंच चुके हैं। जल्द ही ये शो प्रसारित होगा। दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शो टेलीकास्ट होने से पहले ही विनर का नाम सामने आ गया है। रोहित शेट्टी से एक बड़ी गलती हो गई और उन्होंने अनजाने में ही इस सीजन के विनर का नाम आउट कर दिया है।

Published: June 24, 2022 11:44:01 am

खतरों के खिलाड़ी 12 के कंटेस्टेंट दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं और शूटिंग शुरू हो चुकी है। समय समय पर कंटेस्टेंट से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती रहती हैं। दो हफ्ते बाद टीवी पर खतरों के खिलाड़ी का 12वां सीजन भी दस्तक देने वाला है। इस सीजन को भी हमेशा की तरह रोहित शेट्टी होसेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इनसे एक बड़ी गलती हो गई है। दरअसल में रोहित शेट्टी ने विनर के नाम (Khatron Ke Khiladi 12 Winner) का इशारा दे दिया है।

khatron ke khiladi 12 rohit shetty reveals winner name of this season