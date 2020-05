Shehnaaz Gill के दोस्त को जान से मारने की धमकी देने पर Devoleena के फैंस के खिलाफ हुई पुलिस कंप्लेंट

नई दिल्ली। टीवी गेम शो बिग बॉस 13 ( Bigg Boss 13 ) के घर से निकलने के बाद से अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी ( Devoleena Bhattacharjee) काफी सुर्खियों में रहने लगी हैं। कभी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल ( Troll On Social Media ) करने वालों के खिलाफ बोलते हुए देखा जाता है। तो कभी उन्हें किसी से लड़ते हुए देखा जाता है। ऐसा लगता है कि मानो जैसा उनका अब विवादों से नाम जुड़ गया हो। लेकिन इस बार देवोलीना को झगड़ना उन्हें थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। दरअसल, उनके फैंस के खिलाफ अभिनेता मयूर वर्मा ( Mayur Verma ) ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज ( Complaint File ) करवा दी है।

For a long time, I was being threatened to kill by the fans of Devoleena on Twitter, I have ignored it many times but today I have finally taken action on it.#TimeOfAction #DevoleenaFans #TimeToStop pic.twitter.com/Exh4Sr5Olc