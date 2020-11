Surbhi Chandna खुद को नहीं मानती हैं बेहतरीन नागिन, इस एक्ट्रेस को दिया बेस्ट नागिन का टैग

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) इन दिनों एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन 5 (Naagin 5) में नजर आ रही हैं। दर्शक सुरभि को नागिन के रोल में बेहद पसंद कर रहे हैं। इस बार के नागिन की टीआरपी भी बढ़िया चल रही है। वहीं सुरभि के लुक्स की भी फैंस तारीफ करते नहीं थकते लेकिन खुद एक्ट्रेस अपने आप को बेहतरीन नागिन नहीं मानती हैं। सुरभि को कोई और सबसे बेहतर नागिन लगती है। सुरभि को लगता है कि उनसे भी बेहतर कोई है जिसने नागिन के किरदार को सबसे दमदार तरीके से निभाया और लोगों ने उसे खूब सराहा भी।

सुरभि ने हाल ही में टेली चक्कर से बातचीत में इस बात का खुलासा किया कि कौन उन्हें सबसे उम्दा नागिन लगती है। सुरभि ने बताया कि उन्हें नागिन के रोल में मौनी रॉय (Mouni Roy) सबसे बेहतर लगती हैं। मौनी ने नागिन के रोल को जिस तरह से निभाया उससे सीरियल को एक पहचान मिल गई। सुरभि मानती हैं कि मौनी ने उनसे भी बेहतर तरीके से नागिन का रोल प्ले किया था। वो कभी भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएंगी। जाहिर है कि नागिन एक ऐसा सीरियल रहा है जिसने हर किसी को एक अलग सफलता दिलाई है। फिर चाहे वो मौनी रॉय हो या उनके साथ काम करने वाले अर्जुन बिजलानी, अदा शर्मा।

#Naagin5 Last Night at the Gold Glam & Style Awards by the Fabulous @VikasKalantri #ajaypatilphotography pic.twitter.com/CK4tVDw8UU