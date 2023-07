क्या 'द कपिल शर्मा शो' में फिर एंट्री करने वाली नवजोत सिंह सिद्धू? जानिए असली सच्चाई

मुंबईPublished: Jul 05, 2023 02:55:20 pm Submitted by: Adarsh Shivam

नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल शर्मा शो

Navjot Singh Sidhu Will Be Back On TKSS: कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बहुत ही कम समय में मनोरंजन की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली है। अपने चुटकुलों से दर्शकों का मनोरंजन करने वाला कपिल का 'द कपिल शर्मा शो' भी काफी लोकप्रिय है। इन शोज में अक्सर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आते हैं।