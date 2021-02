Nia Sharma ने रवि दुबे को बताया 'Best Kisser', पत्नी सरगुन मेहता ने ऐसे किया रिएक्ट

नई दिल्ली | टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) अपने बेबाक अंदाज और बोल्डनेस के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने को-स्टार रवि दुबे को लेकर एक बड़ी बात कह दी थी। वेब सीरीज जमाई राजा 2.0 में निया शर्मा और रवि दुबे ने कई इंटीमेट सीन्स (Intimate scenes) दिए थे। इस पर निया ने एक इवेंट के दौरान रवि (Ravi Dubey) को बेस्ट किसर बताया था जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। निया अपने इस बयान के चलते बुरी तरह ट्रोल भी हुईं और कई लोगों ने कहा कि वो रवि दुबे की शादीशुदा में दिक्कत पैदा कर देंगी। अब इस वायरल वीडियो के बाद रवि दुबे और सरगुन मेहता का रिएक्शन सामने आया है।

रवि दुबे को लेकर दिए गए बयान वाला निया शर्मा का वीडियो हर तरफ वायरल हो गया था। रवि और उनकी पत्नी सरगुन मेहता एक्ट्रेस निया शर्मा का बयान सुनकर हैरान रह गए थे। रवि ने टाइम्स नाऊ से एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया है।

Nia Sharma said Ravi Dubey is best kisser every she met 😋😋😋 #NiaSharma #RaviDubey #Jamai2point0 #zee5 pic.twitter.com/zM2yofv47J

रवि ने बताया कि निया की ये बात सुनकर मैं और सरगुन बहुत ज्यादा हंसे। मैं और सरगुन दोनों ही निया की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें अच्छे से जानते हैं। हम दोनों निया का वीडियो देखने के बाद खूब हंसे और मैं क्या कह सकता हूं। निया के बयान को पॉजिटिव तरीके से ले रहा हूं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। निया को मैं कुछ भी कहूं वो ऐसी ही है और इसीलिए मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं।

presenting the TEASER OF #jamai2point0The ultimate battle of love and revenge begins 26th February. 😎 Ready for some fireworks? 🔥#Jamai2Point0 #Season2 Teaser Out Now#LoveOrFamily #sidniforever@_ravidubey @Theniasharma@kaur_achint @ViniyardFilms @ZEE5Premium @sudhanshu1974 pic.twitter.com/cNSyFFJide