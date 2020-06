Naagin 3 के एक्टर Pearl V Puri ने 100 से ज्यादा Spot Boys के खातों में भेजे पैसे

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus In India) जैसी महामारी की घड़ी में बॉलीवुड सितारे लगातार जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण फिल्म और टीवी इंडस्ट्री (Corona Impact On Film And TV Industry) पूरी तरह ठप्प पड़ चुकी है। ऐसे में कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। जिसमें स्पॉट बॉयज़ भी शामिल हैं। अब इनकी मदद के लिए सीरियल 'नागिन 3' (Naagin 3 Actor Pearl V Puri) के एक्टर पर्ल वी पुरी आगे आए हैं। पर्ल वी पुरी ने अपने साथ टीवी शोज में काम करने वाले स्पॉट बॉयज़ की लिस्ट निकाली है और सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर (Pearl V Puri Helps 100 Spot Boys) की है। उनके इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है।

दरअसल, पर्ल वी पुरी ने एक इंटरव्यू (Pearl V Puri Interview) में बताया कि मुझे कुछ दिन से स्पॉट बॉयज़ की तरफ से कॉल्स आ रही थी। ये लोग मेरे टीवी शो का ही हिस्सा थे। उन लोगों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कई समस्याओं और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। जिसके बाद मुझे लगा कि इनके जैसे इंडस्ट्रीज में और भी कई लोग होंगे जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। ऐसे में मैंने तय किया कि इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि इनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने स्पॉट बॉयज़ की एक लिस्ट मांगी, जिन्हें मदद की जरूरत है। मुझे जो सूची मिली, उसमें 100 से ज्यादा नाम शामिल थे, वो लिस्ट एक विशेष प्रोडक्शन हाउस की थी। उसके बाद मैंने उनके खातों में रुपए ट्रांसफर (Pearl Transfers Money Into Spot Boys Account) किए, जोकि इन परिस्थितियों में कर सकता था।

'नागिन 3' के एक्टर ने आगे कहा कि इस संकट की घड़ी में हमें एक-दूसरे की देखभाल करनी होगी। मेरे दिल उनके लिए रोता है। इसलिए मुझसे जितना हो सकेगा, मैं उनकी मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है कि महामारी का ये समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकेंगे। आपको बता दें कि पर्ल वी पुरी इस समय में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने का काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा अपने पड़ोसियों और आसपास के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।