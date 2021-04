राघव जुयल और अर्शी खान हुए कोरोना संक्रमित, बताया अपना हाल

नई दिल्ली | कोरोनावायरस का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। हर रोज लाखों मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। वहीं बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी इस संक्रमण से अछूते नहीं हैं। पिछले दिनों कई स्टार्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी बीच बिग बॉस फेम अर्शी खान (Arshi Khan) भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं ‘डांस दीवाने 3’ के होस्ट राघव जुयल को भी कोरोना हो गया है।

अर्शी को दिखे कोरोना के हल्के लक्ष्ण

अर्शी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और उन्होंने खुद को क्वारेन्टीन कर लिया है। अर्शी ने बताया कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्ष्ण हैं और जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो टेस्ट करा लें। अर्शी ने अपने ट्विटर पर लिखा- मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी से ये पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। सुरक्षित रहिए और सभी प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अल्लाह सभी को दुआएं दें।

राघव ने ट्विटर पर दी जानकारी

वहीं राघव जुयल ने अपने ट्विटर पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी देते हुए लिखा- फीवर और कफ होने के बाद मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं। जो लोग भी मुझसे हाल ही में कॉन्टैक्ट में आए हो वो अपना टेस्ट करवा लें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सभी प्रोटोकॉल फॉलो करें। बता दें कि राघव से पहले डांस दीवाने 3 के सेट पर कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जिसमें धर्मेश समेत कई स्टाफ मेंबर थे। वहीं इन लोगों के अलावा खतरो के खिलाड़ी के विनर शांतनु महेश्वरी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं।

अर्शी का परिवार बेटी को लेकर चिंतित

बता दें कि अर्शी खान अभी मुंबई में हैं और उनकी परिवार भोपाल में रहता है। अर्शी ने टीओआई से बात करते हुए बताया कि उनकी मां उनके लिए बहुत चिंतित हैं। लेकिन कोरोना के चलते अभी वो घर नहीं जा सकती हैं।

After experiencing fever and cough , I have just tested positive for COVID ,

All those who’ve been in contact with me recently , please take care and follow all protocols, stay safe guys https://t.co/u7SivQksS4