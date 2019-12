Ragini MMS Returns 2 : बेहद सेक्सी और बोल्ड टीज़र हुआ रिलीज़, अकेले में देखिए

नई दिल्ली | रागिनी एमएमएस रिटर्न्स सीजन 2 (Ragini MMS Returns 2) का टीज़र पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वरुण सूद और दिव्या अग्रवाल रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। जो वीडियो सामने आया है उसमें रेड हॅाट बिकिनी में दिव्या अग्रवाल काफी बोल्ड अंदाज़ में नज़र आ रही हैं। फैंस सीरीज़ का फस्ट लुक देखने के बाद खूब कमेंट कर रहे हैं। वीडियो से ये भी साफ है कि पहले सीज़न से इस बार की सीरीज़ और भी ज्यादा बोल्ड और हॉरर होने वाली है।

Aapke screen ko steamy karne aa rahi hai #RaginiMMSReturns Season 2 ki sizzling girls squad. Kya aap unke saath Helloji hookstep pe dance kar sakte hai? Watch the trailer on 12th December, show streaming on 18th December. . . #ALTBalajiOriginal #AZee5Original pic.twitter.com/A6uUigaVEG

टीवी रियलिटी शो की जोड़ी वरुण सूद और दिव्या अग्रवाल रागिनी एमएमएस रिटर्न्स सीजन 2 में हॉट रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि इस बार रागिनी एमएमएस रिटर्न्स सीज़न 2' में 20 वर्षीय रागिनी श्रॉफ की कहानी दिखाई जाएगी। जो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाती है और उसके आगे कहानी में हॉरर शुरु होता है। सीरीज़ में रोमांस, थ्रिलर और हॉरर सब देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

#RaginiMMSReturns Season 2 mae hoga bahut sara namak & thodi si mirch!

Stay tuned, kyunki 18th December will be the hottest day of the year!

Watch trailer on 12th December.#ALTBalajiOriginal #AZee5Original @ektaravikapoor @ZEE5Premium @BTL_Balaji @Divyakitweet @VSood12 pic.twitter.com/UkccmTvLeR