Rahul Vaidya को लेकर यूजर्स बोले- गरीबों का आसिम रियाज, क्यों छिड़ी दोनों के फैंस में जंग?

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) को काफी पसंद किया जा रहा है। जिस दिन से उन्होंने नेशनल टेलिवीजिन पर अपने गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) का प्रपोज किया है तब से उनकी लोग और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। वहीं बिग बॉस में उन्होंने जान कुमार सानू को लेकर नेपोटिज्म का मुद्दा भी उठाया था। जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। वहीं अब वो एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। जिसका कारण उनका आउटफिट है। दरअसल, राहुल ने हाल ही में एक ऐसा हुडी पहन लिया जो बिल्कुल असीम रियाज के पहने हुए हुडी जैसा है। जिसपर दोनों के फैंस आमने सामने आ गए हैं।

राहुल वैद्य को आसिम रियाज के फैंस ट्विटर पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। द खबरी ने अपने ट्विटर पर राहुल और आसिम की फोटो साझा करते हुए कॉपी लिखा। जिसके बाद यूजर्स ने कमेंट करना शुरू कर दिया। कोई राहुल को कॉपीकैट बोल रहा है तो कोई आसिम से उनका कंपेयर कर मजाक बना रहा है। राहुल वैद्य की पीले रंग की हुडी हुबहू आसिम जैसी ही नजर आ रही है।

Yes because he is better then Asim #RahulVaidya is so strong and has way more fan base then #AsimRiaz