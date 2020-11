कुछ ऐसे हुई थी Rahul Vaidya की दिशा परमार से मुलाकात, अपने रिश्ते से इंकार करने के बाद अब किया प्यार का इजहार

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में कंटेस्टेंट बनकर आए सिंगर राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) को नेशनल टीवी पर प्रपोज कर दिया। जिसके बाद से फैंस दोनों की जोड़ी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। दिशा को राहुल लंबे समय से डेट कर रहे हैं लेकिन कभी भी उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया था। बिग बॉस में एंट्री करने से पहले भी राहुल ने इस बात से इंकार किया था कि वो दिशा को डेट कर रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प है जिसके बारे में यकीनन आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं दोनों की प्यार की कहानी कैसे शुरू हुई?

