Rahul Vaidya को सोशल मीडिया पर बताया जा रहा बिग बॉस 14 का विनर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ ये हैशटैग

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इन दिनों विनर के नाम को लेकर खलबली मची हुई है। वहीं फैंस अपने-अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik), राहुल वैद्द (Rahul Vaidya) और अभिनव शुक्ला जीत के दमदार दावेदार बने हुए हैं। वहीं ट्विटर (Twitter) पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के फिनाले से पहले ही राहुल वैद्द के फैंस ने उन्हें विनर घोषित कर दिया है। साथ ही #RahulVaidyaForTheWin नाम से हैशटैग ट्रेंड करवा दिया है। ट्विटर पर ये हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। कई यूजर्स का कहना है कि राहुल वैद्द ही शो के विनर बनने वाले हैं क्योंकि वही ट्रॉफी के दावेदार हैं।

राहुल वैद्द के लिए फैंस की ये दीवानगी पहली बार नहीं नजर आई है। इससे पहले भी कई बार राहुल के लिए फैंस इस तरह के कई हैशटैग ट्रेंड करवा चुके हैं। राहुल का सोशल मीडिया पर एक अलग ही क्रेज शुरुआत से ही देखने को मिला है। जहां राहुल के फैंस ने #RahulVaidyaForTheWin हैशटैग को ट्रेंड करा दिया है। वहीं उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार ने भी इस हैशटैग को नंबर वन बनाने की अपील की है। बिग बॉस का फिनाले अब कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। ऐसे में दर्शक ये जानने को बेकरार हैं कि इस सीजन का विजेता कौन बनेगा।

Can we Make it No1!!!?? @rahulvaidya23 RAHUL VAIDYA FOR THE WIN pic.twitter.com/5JFb19lEUm

बता दें कि रिसेन्टली खबर आई थी कि अली गोनी बिग बॉस के घर से पैसों का बैग लेकर बाहर निकल जाएंगे। ऐसे में जैस्मिन भसीन का दिल पूरी तरह टूट सकता है। जैस्मिन लगातार फैंस से अली को जिताने के लिए अपील कर रही हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला भी जीत के दावेदार बने हुए हैं। राखी सावंत की हरकत के बाद अभिनव को सोशल मीडिया पर भारी सपोर्ट मिल था।

Definitely one and only Rahul vaidya deserve to win



RAHUL VAIDYA FOR THE WIN