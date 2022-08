‘बिग बॉस 16’ के घर पहुंचेगी चारू आसोपा और राजीव सेन की लड़ाई, शो में हिस्सा लेगा कपल!

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के भाई राजीव सेन (Rajeev Sen) और भाभी चारू असोपा (Charu Asopa) इन दिनों अपने तलाक को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। राजीव सेन और चारू आसोपा के रिश्ते शादी के बाद से ही रिश्ते बिगड़े हुए हैं। अलग होने के बाद से दोनों चर्चा में रहते हैं। अब दोनों से जुड़ी एक और खबर आ रही है। खबर है कि राजीव और चारू जल्द बिग बॉस 16 में नज़र आ सकते हैं।

कपल राजीव सेन और चारू असोपा को भी बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया है। इन दोनों ने एक मीडिया हाउस को इसकी पुष्टि की है। ऐसा लगता है कि कपल को एक साथ शो करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में शो से जुड़े सूत्र ने इस बात को कन्फर्म किया है।



सूत्र ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सार्वजनिक रूप से दोनों के बीच चल रहा बदसूरत विवाद शो में भाग लेने के उनके फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। उम्मीद है कि दोनों सहमत होंगे और जल्द ही इनपर हस्ताक्षर करेंगे।' अभिनेत्री चारू असोपा का कहना है कि उन्हें वास्तव में बिग बॉस 16 के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि निर्माताओं ने राजीव सेन को भी बुलाया था।

