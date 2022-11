पहले करण मेहरा फिर ड्राइवर के साथ चला चारू असोपा का अफेयर! राजीव सेन ने किया खुलासा

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के भाई राजीव सेन (Rajeev Sen) और भाभी चारू असोपा (Charu Asopa) एक बार फिर अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पिछले दिनों अपने मतभेदों को खत्म कर दोनों साथ आए थे और कामयाब भी रहे थे, लेकिन एक बार फिर दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है।

rajiv sen denies the allegations of charu asopa of cheating says she has affair with driver