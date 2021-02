Rakhi Sawant ने अभिनव शुक्ला को बताया ठरकी, तो पत्नी रुबीना दिलैक बोलीं- थप्पड़ मारकर चली जाऊंगी अगर..

नई दिल्ली | बिग बॉस में इन दिनों राखी सावंत (Rakhi Sawant) और अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के बीच जमकर लड़ाई देखने को मिल रही है। गौरतलब हो कि राखी ने अभिनव के साथ फ्लर्ट करते हुए अपनी हदें पार कर दी थीं जिसके बाद रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) भी कई बार उन्हें लताड़ लगा चुकी हैं। हालांकि राखी भी चुप नहीं बैठ रही हैं। बीते एपिसोड में देखने को मिला कि राखी अपना गुस्सा अभिनव शुक्ला पर निकालती हैं और उन्हें ठरकी कहती हैं।

गुरुवार को देखने को मिला कि राखी सावंत गुस्से में अभिनव से कहती हैं कि तुम ठरकी हो। वहीं अभिनव शुक्ला भी राखी को गंध बताते हैं। वो राखी को कहते हैं कि तुम वाहियात औरत हैं। इस दौरान अभिनव की पत्नी रुबीना दिलैक भी गुस्से में नजर आती हैं। वो बोलती हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? रुबीना इस कदर अपना आपा खो बैठती हैं और राखी पर बाल्टी भर पानी फेंक देती हैं। इसके बाद रुबीना निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) से बात करते हुए बोलती हैं कि अगर मैं उनकी इज्जत नहीं करती तो थप्पड़ मारकर शो से चली जाती। राखी भी कहती हुई दिखाई देती हैं कि अब तक मैं सबके साथ बहुत अच्छी थी अब बताती हूं सबको। वो अभिनव को बीवी के इशारों पर नाचने वाला पति भी कहती हैं।

.@RubiDilaik hui show ki bachi hui awadhi ke liye nominate because of throwing water on #RakhiSawant. #BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan