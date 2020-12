पहली बार Rakhi Sawant के पति रितेश आए सामने, बिग बॉस 14 में गई पत्नी का किया जमकर सपोर्ट!

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इन दिनों चैलेंजर्स घर में जोरदार तड़का लगा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं राखी सावंत (Rakhi Sawant)। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अपनी गलत भाषा को लेकर निशाने पर आ गई हैं। राखी ने शो में जहां लोगों को खूब हंसाया है वहीं जमकर गालियां भी दी हैं। हालांकि राखी का ये व्यवहार सिर्फ उन सदस्यों के साथ हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। जिसमें से एक हैं निक्की तंबोली जो राखी का टारगेट रहती हैं। लेकिन निक्की की मां ने राखी को पिछले दिनों आड़े हाथों लिया था जिसके बाद अब कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन के पति रितेश पहली बार सामने आ गए हैं।

ये तो सभी जानते हैं कि राखी की शादी अब एक पहेली बनकर रह गई है। उनके पति रितेश ने अभी तक दुनिया के सामने अपनी पहचान छिपाकर रखी है लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब वो सामने आए हैं। स्पॉटबॉय के मुताबिक, रितेश ने अपनी पत्नी को लेकर उनसे बातचीत की है। जिसमें उन्होंने खुलकर उनका पक्ष रखा है। रितेश ने ना सिर्फ अपनी पत्नी राखी का सपोर्ट किया है बल्कि निक्की तंबोली को भी गलत ठहराया है। इसके अलावा रितेश ने निक्की की मां पर भी अपना गुस्सा निकाला है।

