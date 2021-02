Rakhi Sawant की शेयर की मां की दिल छू लेने वाली तस्वीरें, कहा- 'कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है प्लीज प्रार्थना करें'

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) से निकलने के बाद राखी सावंत (Rakhi Sawant) अब अपने घर पहुंच चुकी हैं और अपनी मां को लेकर बेहद परेशान हैं। याद हो कि शो में राखी की उनकी मां से वीडियो कॉल के जरिए बात हुई थी। तब ये बात सामने आई थी कि राखी की मां के गाल ब्लैडर में एक ट्यूमर है जो कैंसर का रूप ले चुका है। उनकी मां अस्पताल में एडमिट थीं और कीमोथेरेपी के जरिए उनका इलाज किया जा रहा है। राखी के भाई राकेश ने भी इस बात का खुलासा किया था कि उनका इलाज चल रहा है। अब राखी ने अपनी मां की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और लोगों से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने की रिक्वेस्ट की है।

राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम (Rakhi Sawant Instagram) पर मां की हेल्थ कंडीशन बताई है। राखी ने मां की फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा- प्लीज मेरी मां के लिए प्रार्थना करें। उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। राखी के इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस उन्हें हिम्मत दिला रहे हैं।

Im feeling very sad to sharing with u this #RakhiSawant mom's health is not well she suffered & fight with #Cancer treatment just last night Rakhi post this news on her Instagram I'd @rakhisawant2511 we wish her mother to get well soon & haved a speed recovery🙏 plz pray for her pic.twitter.com/KcXgi7DjSq — Al kareem khan Fanclub (@AlkareemkhanFC) February 24, 2021

बिग बॉस में राखी की एक अलग तरह की पर्सनालिटी सामने आई है और उनकी फैन फॉलोइंग में भी बहुत इजाफा हुआ है। देवोलीना भट्टाचार्जी, कनिका कपूर, बंदगी कालरा, जैसलीन मथारू, सोफिया हयात, और नफिसा अली जैसे सितारों ने उन्हें हिम्मत दिलाई है कि उनकी मां जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वो परेशान ना हों। फैंस भी राखी की मां की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं।

This is why @BeingSalmanKhan supported Rakhi Sawant in BB14. Rakhi's mother is fighting with cancer, she came in BB to earn some money which can be used in her mother's treatment.



Respect for Salman has further increased in my heart.Praying for speedy recovery of Rakhi's mom. pic.twitter.com/hVytqPEDns — ✨MASS✨RADHE✨ (@Freak4Salman) February 24, 2021

बता दें कि राखी के पिता का निधन हो चुका है। वो अपनी मां के बेहद करीब हैं। राखी अपनी शादी को लेकर भी काफी परेशान हैं। उन्होंने अपने पति रितेश को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया था कि वो शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। शादी करने के बाद रितेश वापस चले गए थे और लंबे वक्त से दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। वहीं आज तक लोगों ने रितेश का चेहरा नहीं देखा है। राखी ने ये भी कहा था कि वो जल्द ही रितेश को डिवोर्स देकर उनसे अलग हो जाएंगी। राखी ने शो में अपनी मां से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो रितेश को अपनी पहचान उजागर करने के लिए मनाएं। राखी की मां ने उस वक्त बेटी को हिम्मत बंधाई थी।