घर का बाथरूम बंद होने के बाद Rakhi Sawant ने खुले में नहाया, राहुल और अली ने की मदद.. बोलीं- मैं ऐसे कभी नहीं नहाई

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में हर रोज एक नया ड्रामा सामने आता है। घर में राखी सावंत (Rakhi Sawant) लोगों का जबरदस्त इंटरटेनमेंट कर रही हैं। राखी अलग-अलग तरह से दर्शकों का मनोरंजन करने में लगी रहती हैं। वो कभी जूली बन जाती हैं तो कभी अभिनव शुक्ला के लिए पूरे शरीर में टैटू बनवा लेती हैं। अब राखी घर का बाथरूम होने के कारण खुले में नहाने भी लग गईं। शो में इन दिनों घर के कुछ एरिया को जब्त कर लिया गया है। जिसके कारण कंटेस्टेंट को काफी परेशानी हो रही हैं। इन्ही में से एक बाथरूम एरिया भी है हालांकि राखी ने इसकी भी तरकीब निकाल ली।

बिग बॉस 14 शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें राखी सावंत गार्डन एरिया में बैठी हुई हैं। वो पानी की बाल्टी लेकर आती हैं और फिर राहुल वैद्य और अली गोनी नहलाने लगते हैं। राहुल राखी के सिर पर शैम्पू लगाते हैं और फिर अली कंडीशनर लगाने लगते हैं। इस दौरान राखी को पानी डालकर नहलाया भी जाता है।

