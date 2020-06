Ramayan में लंका दहन के सीन के लिए भूखे पेट घंटों अभ्यास करते थे Dara Singh, दृश्य को शूट करना था कठिन

नई दिल्ली। अस्सी के दशक में बनी रामांनद सागर ( Ramanand Sagar ) द्वारा बनाई गई रामायण ( Ramayan ) अमर है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच रामायण के रीटेलिकास्ट ( Ramayan Re-telecast ) होने पर भी सालों बाद रामायण को उतना ही प्यार मिला ( Viewers Love Ramayan ) जितना की पहले मिल था। रामायण ने टीआरपी रेटिंग्स ( Ramayan Breaking TRP Ratings ) में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। शो में दारा सिंह ( Dara Singh ) ने हनुमान का रोल ( Hanuman Role ) अदा किया था। दारा सिंह को काफी पसंद किया गया था। अब दारा सिंह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया है। रामायण में पिता द्वारा निभाए गए इस लोकप्रिय किरदार के पीछे छुपे हुए संघर्ष को उनके बेटे विंदु दारा सिंह ( Son Vindu dara singh ) ने बताया।

विदुं ने बताया कि धारावाहिक 'रामायण' में सबसे चुनौतीपूर्ण दृश्यों ( Ramayan Difficult Scene ) में से एक लंका दहन ( Lanka Dahan ) भी है। उन्होंने बताया कि इस सीन को करने के लिए उनके पिता ने अपना सौ प्रतिशत दिया। उन्हें इस सीन में नग्न ( Jump into the fire without clothes ) ही आग की लपटों में जाना पड़ा। जो कि काफी जोखिमभरा था। उन्होंने कभी किसी स्टंट करने के लिए किसी डुप्लीकेट की मदद नहीं ली। लंका दहन के समय हनुमान द्वारा पूंछ पर आग लगाने से पहले रामानंद सागर ( Ramanand Sagar Checked ) स्वयं सारी जांच करते थे। फिर वह सीन को शूट करने की आज्ञा देते थे। रामायण के इस इस पूरे दृश्य को शूट करने में टीम को काफी समय लगता था।

बता दें रामायण के लंका दहन के सीन को रामानंद सागर और उनकी टीम ने काफी सोच समझकर इस सीन की तैयारियां की। इस सीन के लिए उन्होंने कई नए उपकरणों ( Lanka Dahan scene shot with new equipment ) का इस्तेमाल किया। सीन को ठीक तरह से पूरा करने के लिए पूंछ पर सबसे ज्यादा काम किया गया, ताकि पूंछ आसानी से आग पकड़ ले। इस पूरे ही सीन के लिए दारा सिंह ने एक सप्ताह तक बिना कुछ खाया-पीया (did not eat anything ) छह-सात घंटो ( Practiced for six to seven hours ) तक अभ्यास किया और फिर फाइनल शूट के दिन बड़ी ही खूबसूरती के साथ काफी कम समय में लंका दहन के सीन को शूट किया। वैसे बात दें अब विंदु दारा सिंह भी रामलीला ( vindu dara singh play hanuman role In Ramleela ) में हनुमान का किरदार निभाते हुए नज़र आते हैं।