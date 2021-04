रामायण की 'सीता' दीपिका चिखलिया ने दी कोरोना को मात

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप है। रोजाना लाखों लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में कई दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आम नागरिक से लेकर स्टार तक हर कोई इसकी जद में आ रहा है। हाल ही में रामायण की 'सीता' यानि दीपिका चिखलिया भी कोरोना से संक्रमित हो गई थीं। लेकिन अब खबर है कि उन्होंने कोविड को मात दे दी है।

इस बात की जानकारी दीपिका ने सोशल मीडिया पर दी। साथ ही, उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना को हराया। दीपिका ने सोशल मीडिया पर कुछ घरेलू उपाय शेयर किए। 'मसूर की दाल, हल्दी पानी, नींबू पानी, कपूर स्मेल के लिए, प्राणायाम सकारात्मक सोच के लिए...इस तरह से मैंने अपना क्वारंटीन बिताया...सभी अपना ध्यान रखें और मास्क पहनें'। दीपिका का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। फैंस उनके टिप्स को काफी मददगार बता रहे हैं।

For non gujrati s ....lentil soup ,turmeric water lemon juice camphor to smell ,pranayam positive thoughts ...that’s how I got throught with my quarantine ..all take care ,wear MASK @WHO @CMOGuj pic.twitter.com/tg6D2VUyoV