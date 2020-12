Rubina Dilaik ने इस बड़ी वजह से अविनाश सचदेव संग खत्म किया था रिश्ता, ब्रेकअप के बाद बेहतर इंसान बनने की कही थी बात

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में नजर आ रही टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ रिश्ते को लेकर चर्चाओं में हैं। रुबीना ने खुद इस बात का खुलासा बिग बॉस शो में किया था कि अगर वो यहां नहीं आई होतीं तो उनका तलाक हो गया होता। ऐसा पहली बार नहीं है जब रुबीना का रिश्ता खतरे में पड़ा हो। अभिनव से पहले उनका एक्टर अविनाश सचदेव (Avinash Sachdev) से भी ब्रेकअप (Breakup) हो चुका है। रुबीना की अविनाश से मुलाकात सीरियल छोटी बहू के सेट पर हुई थी। दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे लेकिन अविनाश के एक गलती ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया।

