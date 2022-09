इंतजार खत्म! 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में शैलेश लोढ़ा को इस एक्टर ने किया रिप्लेस! नाम जानकर होंगे हैरान

तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शोज में से एक है। भले ही शो को लंबा समय हो गया हो, लेकिन दर्शकों का इसके प्रति प्यार वैसा का वैसा है। हालांकि शो में समय समय पर होते बदलाव को देखकर लेकर कभी कभी फैंस परेशान हो जाते, लेकिन अब शो से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। शो में अब नए सारक मेहता की एंट्री होने वाली है।

कुछ समय पहले शैलेश लोढ़ा ने शो को अलविदा कह दिया था तभी से शो में उनकी जगह पर किसी के आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनको जल्द ही कोई रिप्लेस करने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शैलेश की जगह एक्टर सचिन श्रॉफ ने ले ली है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर ने शूटिंग शुरू कर दी है। हालांकि इस बार में एक्टर ने कुछ नहीं कहा है।

