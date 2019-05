कपिल अपने शो आने वाली हर एक्ट्रेस से करता हैं फ्लर्ट, लेकिन साक्षी के सामने हो गई बोलती बंद

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा नई दिनों अपनी शो 'द कपिल शर्मा शो' को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए है। यह शो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा हैं और यह टीआरपी लिस्ट में भी बना हुआ है। कपिल के शो के रह एपिसोड में नए—नए मेहमान आते है जिसके साथ वो जमकर मस्ती करते हैं। इस बार तीन खिलाड़ी पद्मश्री योगश्वर दत्त, पद्मश्री साक्षी मलिक और मनिका बत्रा शो में शामिल हुए।

शो के दौरान कपिल ने साक्षी से कहा कि वो अपने शो में आने वाली सभी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते हैं लेकिन उनसे बात करने में भी उन्हें डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि साक्षी की शादी भी पहलवान से हुई है उन लोगो के सात फेरे हुए थे या फिर दंगल हुआ था।

Meet these beautiful people n pride of our nation ⁦@SakshiMalik⁩ ⁦@manikabatra_TT⁩ n ⁦@DuttYogi⁩ in #TheKapilSharmaShow tonight 9:30 pm on ⁦@SonyTV⁩ 🤗🙏 pic.twitter.com/ifoRYvj86y