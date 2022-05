8 सालों तक किसी शादी में नहीं जा पाई थीं साक्षी तंवर, कहा- इस दौरान बस करती रही ये काम

टीवी के चर्चित शोज में से एक ‘कहानी घर-घर की’ से लोकप्रिय हुईं साक्षी तंवर आज किसी परिचय को मोहताज नहीं हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जा उन्हें नहीं जानता हो। साक्षी तंवर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है।

कहानी घर घर कि में पार्वती के किरदार ने साक्षी तंवर को पहचान दिलाई थी। इस सीरियल में साक्षी तंवर ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि आज भी उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता है। इस टीवी सीरियल के लिए साक्षी तंवर ने अपने जीवन के 8 साल इसको समर्पित कर दिए थे। अपने एक इंटरव्यू में साक्षी ने बताया कि शो की शूटिंग 2000 से 2008 तक चली थी। इन 8 वर्षों के बीच उन्होंने एक भी शादी फंक्शन अटेंड नहीं किया था।

