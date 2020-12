Sana Khan ने कश्मीर की वादियों का लिया मजा, गुलमर्ग में पति अनस के साथ दिए रोमांटिक पोज.. देखिए तस्वीरें

नई दिल्ली | एक्टिंग करियर को अलविदा कह चुकी सना खान (Sana Khan) इन दिनों अपने पति अनस सैय्यद (Anas Saiyad) के साथ हनीमून हॉलीडे पर हैं। सना अपना खास वक्त कश्मीर में इंजॉए करने गई हैं। जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियो गुलमर्ग की बर्फबारी से शेयर की हैं। सना इन फोटोज में बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। साथ ही अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक पोज भी देती हुई दिखाई दे रही हैं। फोटोज में सना बलां की खूबसूरत नजर आ रही हैं। सना की ये तस्वीरें और वीडियो उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहे हैं।

सना ने अपनी हनीमून की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। सना फोटोज में गुलमर्ग के स्नोफॉल का मजा लेती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में वो बेहद ही खुश नजर आ रही हैं। सना के फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। सना ने नीयॉन कलर की हुडी के साथ ब्लैक हाफ विंटर ब्लेजर डाला हुआ है। बर्फ से ढके गुलमर्ग में सना अपने पति अनस के साथ भी रोमांस करनी नहीं भूली। उन्होंने कई सारे रोमांटिक पोज दिए। सना ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- हैवन। इसके साथ अपने पति अनस सैय्यद को टैग भी किया है।

#SanaKhan and her hubby Mufti Anas enjoying their Honeymoon ❤ pic.twitter.com/DIeB2lj5N5

सना के फैंस दोनों को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। तो दूसरे यूजर ने लिखा- जन्नत आज खुद जन्नत में है। सना की इन तस्वीरों को अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद कर लिया है।

सना कुछ ही दिन पहले अपने हनीमून पर गई हुई हैं और पति अनस को भी अपने रंग में ढाल लिया है। अनस भी गॉगल्स के साथ नजर आ रहे हैं। सना ने हाल ही में एक वीडियो भी शेयर किया था और बताया था कि श्रीनगर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सना ने अनस सैय्यद से निकाह करके नवंबर महीने में सबको चौंका दिया था।

