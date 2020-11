‘ससुराल सिमर का’ के एक्टर Ashiesh Roy का किडनी फेल होने से हुआ निधन, आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहे थे

नई दिल्ली | जाने माने टीवी एक्टर आशीष रॉय (Ashiesh Roy) का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ससुराल सिमर का जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके आशीष रॉय ने 24 नवंबर को अपने घर में आखिरी सांसे ली। उनकी मौत का कारण दोनों किडनी का फेल होना बताया जा रहा है। आशीष ने पिछले साल अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का जिक्र सोशल मीडिया पर किया था। कई बार उन्होंने लोगों से मदद भी मांगी लेकिन उनकी ये समस्या लगातार बनी रही। आशीष के निधन की खबर सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री से सेलेब्स शोक व्यक्त कर रहे हैं।

So many fun days of shooting together. So happy to know you personally, also as my friendly neighbour. Good times and deep conversations.. all come to a sudden end. Good bye #AshieshRoy 🙏🏻 Om Shanti 🕉 You will be missed pic.twitter.com/l4K5ibtxQC