जब श्वेता तिवारी ने अपने हॉट ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशन से किया हैरान, फोटो देख दिवाने हुए लोग

नई दिल्ली: टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। श्वेता अक्सर अपने फैंस के लिए वीडियो और फोटो शेयर करती हैं। लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन (Shweta Tiwari transformation) की फोटो शेयर की थी। जिसमें वो बेहद हॉट ग्लैमरस लग रही थीं। इन फोटोज को देखकर लोग दीवाने हो गए थे। वहीं, उनके इस हॉट ग्लैमरस की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

अपने हॉट ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, Break All the rules if U have to… and Never, Ever apologise for it.! यानी अगर आपको करना ही पड़े तो सारे नियम तोड़ दो… और कभी इसके लिए माफी मत मांगो।

इन फोटो में श्वेता शिमरी सिल्वर थाई-हाई स्लिट पार्टी गाउन पहने थी। जिसमें वो बेहद हॉट ग्लैमरस और ब्यूटीफुल लग रही थीं। उनके इस लुक को देखकर फैंस और दोस्त तारीफ करते रुक नहीं रहे थे।

श्वेता की पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी, लेकिन शादी के नौ साल बाद 2007 में उनका तलाक हो गया। दंपति की एक बेटी है जिसका नाम पलक तिवारी है। वहीं, श्वेता ने दोबारा अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन ये शादी भी उनकी सफल नहीं रही और दोनों का तलाक हो गया। दोनों का रेयांश नाम का एक बेटा है।

फिलहाल श्वेता अभी एडवेंचर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आई थी, जिसे रोहित शेट्टी होस्ट ने किया था।

आपको बता दें कि श्वेता तिवारी टीवी शो ‘कसौटी जिंदगी की’ में प्रेरणा के रोल में नजर आई थी। जिसके बाद वो घर-घर में पहचानी जाने लगी थीं। ये शो एकता कपूर के सबसे सफल शो में से एक था। इस शो का नया रिमेक ‘कसौटी जिंदगी की 2’ का बनाया गया, जिसे भी लोगों ने खूब पसंद किया।