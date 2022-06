कॉफी विद करण के सातवें सीजन की जब से घोषणा हुई है तब से फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्हाल शो से जुड़ी कोई न कोई अपडेट आती रहती हैं। अब खबर आ रही है कि इस सीजन तीनों खान यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान बतौर गेस्ट शामिल हो सकते हैं।

इस खबर के आने के बाद से फैंस खाफी खुश हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट्स की मानें तो तीनों इस शो पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई राज से पर्दा उठाते भी नजर आएंगे। वैसे शो से जुड़े कई गेस्ट के नाम सामने आ चुके हैं। इनके अलावा साउथ के कई बड़े एक्टर्स भी इस शो का हिस्सा हो सकते हैं। सामने आ रही रिपोर्ट्स की मानें तो अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना से लेकर केजीएफ 2 स्टार यश भी इस शो का हिस्सा हो सकते है। वहीं इस शो में कई नामी गेस्ट शिकरत करते नजर आएंगे, इनमें बॉलीवुड के न्यूली वेड्स कपल भी शामिल होंगे। इनमें आलिया भट्ट-रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ-विक्की कौशल का नाम शामिल है।

