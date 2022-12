अलीबाबा सीरियल में कौन निभाएगा तुनिषा शर्मा का रोल? मेकर्स का बड़ा फैसला, शीजान को दिखाया बाहर का रास्ता

टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने 20 साल की उम्र में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। एक्टेर्स की मां ने उनके को-एक्टर शीजान खान पर आरोप लगाते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तुनिषा ने अपने शो 'अलीबाबा: दास्तान ए काबुल' सेट पर फांसी लगाई थी। मगर सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या ये शो आगे चलेगा, और तुनिषा की जगह अब कौन लेगा? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।

Sheezan Khan's Career In Trouble After Tunisha Sharma's Death? Ali Baba Team Allegedly Look For New Lead