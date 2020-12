क्या New Year का जश्न मनाने गोवा पहुंचे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल? पार्टी से सामने आया वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 से टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और पंजाब की सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं हालांकि शो के अंदर शहनाज, सिद्धार्थ के प्यार में दीवानी दिखाई दी थी। सिडनाज नाम से हैशटैग अक्सर ही ट्रेंड करता रहता है। फैंस दोनों को जब भी साथ देखते हैं बेहद खुश हो जाते हैं। अब तक दोनों के दो गाने भी रिलीज हो चुके हैं। हाल ही में दोनों का एक वीडियो और सामने आया जिसमें वो गोवा में मस्ती करते हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सिद्धार्थ और शहनाज गोवा गए हुए हैं। स्टार्स का न्यू ईयर वेकेशन शुरू हो चुका है। जिसमें शहनाज और सिद्धार्थ का नाम भी जुड़ गया है।

I m so freaking happy i can't tell in words OMMGG i am on ninth cloud they were partying last night they were so happy may this happiness never fade away 😭❤😭❤😭❤😭❤😭#SidNaazInGoa @ishehnaaz_gill @sidharth_shukla u guys know the art of killing people with happiness😭❤😭 pic.twitter.com/tYFj0kmb5H