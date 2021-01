बिग बॉस 13 के बाद से इतनी बदल गई हैं Shehnaaz Gill, कुछ ऐसा घटाया 12 किलो वजन

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 से सबसे ज्यादा लाइमलाइट बंटोरने वाली पंजाबी सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। 27 जनवरी को शहनाज अपना जन्मदिन मनाएंगी। शहनाज का लुक देखकर उन्हें अब पहचानना भी मुश्किल होता है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। शहनाज को जितनी पॉपुलैरिटी शो के दौरान मिली उससे कहीं ज्यादा प्यार फैंस ने उनके शो से बाहर आने के बाद दिया था। शहनाज के वीडियो और फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाते हैं। शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी को बिग बॉस के घर में फैंस ने खूब पसंद किया था। हैशटैग सिडनाज आज भी ट्रेंड करता रहता है। शहनाज ने पिछले एक साल में अपना 12 किलों वजन कम कर लिया है।

बिग बॉस के घर में शहनाज गिल के वजन को लेकर कई बार उनका मजाक भी बनाया गया लेकिन एकट्रेस ने कभी भी इसे सीरियस नहीं लिया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान शहनाज ने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और वजन कम किया। अब तो शहनाज बेहद पतली नजर आती हैं।

Yay! Thank you guys for all the love and support for my YouTube channel! ♥️ I promise to make more content for you guys and keep entertaining you all! #Shehnaazians #SilverPlayButton #YouTubeFam pic.twitter.com/oCxydYDGwf

वजन कम करने को लेकर शहनाज ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इसके लिए नॉनवेज खाना कम कर दिया था। इसके अलावा चॉकलेट और वैराइटी वाला खाना बंद कर दिया था। शहनाज के वेटलॉस में खास बात ये थी कि उन्होंने बिना किसी एक्सरसाइज के ऐसा किया। उन्होंने अपने डायट कंट्रोल करते हुए वजन को कम कर लिया।

शहनाज का इंस्टाग्राम उनकी क्यूट तस्वीरों से भरा पड़ा है। पंजाब की कटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज अब बेहद स्लिम नजर आती हैं। उनकी खूबसूरत तस्वीरों पर फैंस खूब रिएक्ट करते हैं।

Nostalgia!!! ❤️ This scene from #ChhalaangOnPrime @PrimeVideoIN took me back to the time when I was the sports captain in my school! How I wish I could relive those good old days and memories! What's your favorite scene from the movie? pic.twitter.com/sJXyAYT7L4