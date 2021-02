कश्मीर की वादियों में डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी Shehnaaz Gill, वीडियो वायरल

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 फेम और सिंगर शहनाज गिल इन दिनों खूब लाइमलाइट में हैं। शहनाज की सोशल मीडिया पर कमाल की फैन फॉलोइंग है। इन दिनों वो कश्मीर की वादियों में मजा ले रही हैं। दरअसल, बादशाह के साथ अपना नया गाना शूट करने के लिए कश्मीर गई हुई हैं। जहां वो फोटो और वीडियो शूट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। रिसेन्टली उन्होंने गाने से ही अपना एक लुक शेयर किया था जो तेजी से वायरल हुआ था। शहनाज ने बुम्बरो पर डांस भी किया था। इसी बीच शहनाज अपना एक और वीडियो शूट कर रही थीं कि अचानक वो गिर गईं।

शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें वो पिंक और ग्रीन कलर के आउटफिट में हैं और इसी दौरान वो डांस करते हुए अचानक गिर पड़ती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहनाज अपनी पिंक कलर की चुन्नी लहराते हुए कश्मीर की वादियों में डांस का मजा ले रही थीं लेकिन तभी उनका पैर बर्फ में फंस जाता है और वो गिर जाती हैं। शहनाज इसके बाद भी हंसती रहती हैं। शहनाज का ये क्यूट वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

When in Kashmir do it Their way! Had to dance on this epic song at the heaven on earth...#Kashmir ♥️ pic.twitter.com/43W9WCXOQR