शहनाज का असली चेहरा आया सामने, सरेआम कर रही हैं हिमांशी खुराना की INSULT, देखिए दोनों का पुराना वीडियो

नई दिल्ली: हाल ही में आपने देखा होगा कि 'बिग बॉस 13' में वाइल्ड कार्ड के जरिए पंजाबी सिंगर और मॉडल हिमांशी खुराना ने घर में एंट्री ले ली है। उनके घर के अंदर आते ही शहनाज के होश उड़े हुए थे। शहनाज जोर-जोर से रोने लगी थीं और उसके पूरे घर में शहनाज और हिमांशी खुराना की लड़ाई का टॉपिक शुरू हो गया। शहनाज आरती और सिद्धार्थ को बता रही थीं कि उन्होंने हिमांशी की किसी वीडियो को गंदा बता दिया था उसके बाद से दोनों की दुश्मनी है।

हाल ही के एपिसोड में आपने देखा होगा कि हिमांशी को देखते ही शहनाज गिल बिग बॉस पर भड़क उठीं और खुद को शो से बाहर करने की बात कहने लगीं। इस एपिसोड के टीवी पर आने के बाद ही शहनाज का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में शहनाज हिमांशी के लिए बॉडी शेमिंग कमेंट्स कर रही हैं और उनके लिए गलत बातें कह रही हैं। गाने के जरिए शहनाज ने हिमांशी को ओवरवेट कहा और उनकी तुलना हाथी से की। यही नहीं शहनाज कहती हैं- 'बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम।'

